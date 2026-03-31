Відкриття неба в Україні для цивільної авіації у найближчій перспективі не буде - Кулеба

Київ • УНН

 • 2422 перегляди

Віцепрем'єр Олексій Кулеба заявив про неможливість польотів через високі ризики. Наразі робоча група лише готує план відновлення авіації на майбутнє.

Безпекова ситуація в Україні, спричинена повномасштабною війною росії, не дозволяє розглядати відкриття повітряного простору для цивільної авіації у найближчій перспективі. Про це у коментарі DW заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає УНН.

Відновлення польотів можливе виключно за умови гарантування повної безпеки цивільної авіації. На сьогодні ключовим фактором залишається безпекова ситуація, яка не дозволяє розглядати відкриття повітряного простору як найближчу перспективу 

- наголосив Кулеба.

Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення рф - 24 лютого 2022 року - повітряний простір України віднесено до зони з високим рівнем ризику для цивільної авіації та закрито для польотів. Таке рішення регламентоване указом президента про запровадження воєнного стану, законом України "Про правовий режим воєнного стану", положеннями щодо використання повітряного простору, а також відповідними повідомленнями для авіаперсоналу (NOTAM), оприлюдненими Державіаслужбою та Украероцентром.

Wizz Air оголосила про підготовку до повернення в Україну, шукають пілотів25.03.26, 22:25 • 12426 переглядiв

Додамо

Водночас створення в середині березня при міністерстві робочої групи є частиною підготовчої роботи профільного відомства на майбутнє, йдеться у коментарі Кулеби. Завданням групи, до складу якої увійшли представники аеропортів, авіакомпаній та профільних органів, віцепрем'єр назвав "напрацювання практичних рішень і поетапного плану відновлення авіасполучення, включаючи оцінку стану інфраструктури, вимоги безпеки та координацію між усіма залученими сторонами".

Створена робоча група має консультативно-дорадчий характер і зосереджена на напрацюванні базових підходів та рекомендацій, які можуть бути використані після стабілізації безпекової ситуації для поетапного і безпечного відновлення авіасполучення 

- зазначив Кулеба.

Нагадаємо

16 березня стало відомо, що міністерство розвитку громад та територій України створило робочу групу, яка займатиметься підготовкою до відновлення функціонування українських аеропортів. Це вчергове спричинило обговорення про перспективи та можливості відкриття неба в Україні в умовах війни.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна