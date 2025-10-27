Отключение света 27 октября: ДТЭК обновил графики в Киеве и Днепропетровской области
Киев • УНН
ДТЭК обновил графики отключений света для Киева и Днепропетровской области на 27 октября. Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме и обесточиванием 54 населенных пунктов на Днепропетровщине из-за непогоды.
В Киеве и Днепропетровской области обновили графики отключений света 27 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Подробности
Ниже публикуем фото графиков отключений света в Днепропетровской области, а также в городе Киеве.
В то же время в ДТЭК будут сообщать оперативно в случае изменения обстановки.
Напомним
В нескольких регионах Украины 27 октября вынужденно введены почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2,5 очереди из-за сложной ситуации в энергосистеме. Причина - непогода: она оставила без света 54 населенных пункта в Днепропетровской области.