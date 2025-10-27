Відключення світла 27 жовтня: ДТЕК оновив графіки у Києві і Дніпропетровській області
Київ • УНН
ДТЕК оновив графіки відключень світла для Києва та Дніпропетровської області на 27 жовтня. Це пов'язано зі складною ситуацією в енергосистемі та знеструмленням 54 населених пунктів на Дніпропетровщині через негоду.
У Києві і Дніпропетровській області оновили графіки відключень світла 27 жовтня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Нижче публікуємо фото графіків відключень світла у Дніпропетровській області, а також у місті Києві.
Водночас в ДТЕК повідомлятимуть оперативно в разі зміни обстановки.
Нагадаємо
У кількох регіонах України 27 жовтня вимушено запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 2,5 черги через складну ситуацію в енергосистемі. Причина - негода: вона залишила без світла 54 населені пункти на Дніпропетровщині.