"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на днях отметило свое 10-летие. Событие называлось "От запроса к результату", и как отметили в бюро, полностью было профинансировано посольством США в Украине. Однако, в отличие от международных доноров, большинство украинцев выразили недоверие антикоррупционерам, о чем также на днях сообщила социологическая группа "Рейтинг", сообщает УНН.

Как указано в посте НАБУ по случаю празднования 10-летия, антикоррупционеры "прошли долгий и сложный путь" от запроса к справедливости. По словам директора бюро Семена Кривоноса, НАБУ продемонстрировало свою эффективность в цифрах - за это время к ответственности привлечено 1500 человек (150 в год). Правда, кроме цифр результативность борьбы с коррупцией в стране остается малозаметной. Это, в частности, комментаторы отметили и под постом НАБУ, однако, в бюро решили не дискутировать на эту тему и просто удалить нежелательные для них отзывы.

Под постом НАБУ есть всего 40 комментариев и еще около 80% были удалены.

Критика НАБУ с годами только растет, недоверие углубляется. Последний соцопрос социологической группы "Рейтинг" подтверждает, что большинство украинцев (почти 60% опрошенных) не доверяют действиям Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, НАБУ было создано в 2014 году как часть системы антикоррупционных органов для борьбы с коррупцией среди чиновников, в контексте выполнения обязательств Украины перед ЕС и Международным валютным фондом. Однако до сих пор коррупция в Украине остается одной из главных проблем. Ключевыми факторами, которые подрывают доверие украинцев к НАБУ остаются:

Низкая результативность (количество обвинительных приговоров критически низкое по сравнению с количеством расследуемых дел). По мнению экспертов, НАБУ «захлебнулось» в своих делах, потому что расследует неприоритетные, а иногда пиарно-политические дела, чем парализует свою работу.

(количество обвинительных приговоров критически низкое по сравнению с количеством расследуемых дел). По мнению экспертов, НАБУ «захлебнулось» в своих делах, потому что расследует неприоритетные, а иногда пиарно-политические дела, чем парализует свою работу. Политическое давление : НАБУ часто оказывается под политическим давлением, что затрудняет независимую работу. Из последних случаев: конфликт Семена Кривоноса и Гизо Углавы, который обвинил НАБУ в потере независимости и политических игрищах.



: НАБУ часто оказывается под политическим давлением, что затрудняет независимую работу. Из последних случаев: конфликт Семена Кривоноса и Гизо Углавы, который обвинил НАБУ в потере независимости и политических игрищах. Финансовые расходы: работа НАБУ требует значительных финансовых ресурсов из государственного бюджета. Критики ставят вопрос о соотношении расходов на НАБУ и его реальной эффективности в уменьшении коррупции.



работа НАБУ требует значительных финансовых ресурсов из государственного бюджета. Критики ставят вопрос о соотношении расходов на НАБУ и его реальной эффективности в уменьшении коррупции. Оправдательные приговоры: громкие обвинения НАБУ и САП нередко завершаются оправдательными приговорами. Это означает, что антикоррупционеры незаконно привлекают людей к уголовной ответственности. Так, в частности, было с экс-министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, которого детективы публично обвинили в преступлениях, но не смогли доказать его вину в суде.



громкие обвинения НАБУ и САП нередко завершаются оправдательными приговорами. Это означает, что антикоррупционеры незаконно привлекают людей к уголовной ответственности. Так, в частности, было с экс-министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, которого детективы публично обвинили в преступлениях, но не смогли доказать его вину в суде. Манипулятивные расследования: детективы НАБУ и прокуроры САП нарушают принципы независимого и объективного расследования, особенно это касается судебных экспертиз, которые они заказывают для подтверждения своих обвинительных гипотез. В частности детективы НАБУ не гнушаются заказывать такие экспертизы в дружественных частных структурах, как, например, ООО «ЭС ЭНД ДИ». Или пытаться аннулировать экспертизы, если результаты не соответствуют их ожиданиям. Так, к примеру, было в деле экс-министра аграрной политики Николая Сольского, где детективы хотели скрыть результаты судебной экспертизы, которую сами же и заказали.



Поэтому, с одной стороны, результаты работы органа пока не соответствуют ожиданиям многих граждан, поскольку уровень коррупции в Украине остается высоким, а количество обвинительных приговоров низкое. С другой стороны, сам факт существования независимого антикоррупционного органа является важным для международной поддержки Украины и ее интеграции в ЕС.

Учитывая результаты за 10 лет, эффективность НАБУ остается дискуссионной и система очевидно требует реформы, которая повысит результативность борьбы с коррупцией и при этом снизит политическую и пиар-составляющую работы органа.

Не менее важным является персональная ответственность детективов НАБУ и прокуроров САП за незаконное привлечение людей к ответственности. Ведь по делу оправданного экс-министра Владимира Омеляна ни один детектив или прокурор так и не понес ответственность.