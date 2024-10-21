"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

ukru
Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
  •  112406 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  141168 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  168520 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  173339 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  157602 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  134103 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  112398 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  102543 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100781 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  113297 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг обстрелял Харьков: предварительно, 4 человека пострадали

Враг обстрелял Харьков: предварительно, 4 человека пострадали

  •  27807 просмотра
Харьков под ударом: возросло количество раненых до 9 человек, среди них ребенок - мэр

Харьков под ударом: возросло количество раненых до 9 человек, среди них ребенок - мэр

  •  24267 просмотра
ПВО работает над Киевской областью из-за обнаруженных БпЛА

ПВО работает над Киевской областью из-за обнаруженных БпЛА

  •  25607 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия

  •  14288 просмотра
Вражеский обстрел Харькова: 12 человек получили ранения, повреждена инфраструктура

Вражеский обстрел Харькова: 12 человек получили ранения, повреждена инфраструктура

  •  18906 просмотра
публикации
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  1529 просмотра
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  135882 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  138730 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  136994 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  165257 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  10131 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

  •  112406 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  93448 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

20 октября 2024, 01:55  •  86945 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

19 октября 2024, 15:22  •  75383 просмотра
Актуальное
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 05:18  •  983 просмотра

НАБУ заявляет о привлечении к ответственности 1500 человек за годы своей работы. Однако соцопросы показывают, что почти 60% украинцев не доверяют антикоррупционному органу.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на днях отметило свое 10-летие. Событие называлось "От запроса к результату", и как отметили в бюро, полностью было профинансировано посольством США в Украине. Однако, в отличие от международных доноров, большинство  украинцев выразили недоверие антикоррупционерам, о чем также на днях сообщила социологическая группа "Рейтинг", сообщает УНН.

Как указано в посте НАБУ по случаю празднования 10-летия, антикоррупционеры "прошли долгий и сложный путь" от запроса к справедливости. По словам директора бюро Семена Кривоноса, НАБУ продемонстрировало свою эффективность в цифрах - за это время к ответственности привлечено 1500 человек (150 в год). Правда, кроме цифр результативность борьбы с коррупцией в стране остается малозаметной.  Это, в частности, комментаторы отметили и под  постом НАБУ, однако, в бюро решили не дискутировать на эту тему и просто удалить нежелательные для них отзывы.

Под постом НАБУ есть всего 40 комментариев и еще около 80% были удалены.

Критика  НАБУ с годами только растет, недоверие углубляется. Последний соцопрос социологической группы "Рейтинг" подтверждает, что большинство украинцев (почти 60% опрошенных) не доверяют действиям Национального антикоррупционного бюро. 

Напомним, НАБУ было создано в 2014 году как часть системы антикоррупционных органов для борьбы с коррупцией среди чиновников, в контексте выполнения обязательств Украины перед ЕС и Международным валютным фондом.  Однако до сих пор коррупция в Украине остается  одной из главных проблем. Ключевыми факторами, которые подрывают доверие украинцев к НАБУ остаются:

  • Низкая результативность (количество обвинительных приговоров критически низкое по сравнению с количеством расследуемых дел). По мнению экспертов, НАБУ «захлебнулось» в своих делах, потому что расследует неприоритетные, а иногда пиарно-политические дела, чем парализует свою работу.
  • Политическое давление: НАБУ часто оказывается под политическим давлением, что затрудняет независимую работу. Из последних случаев: конфликт Семена Кривоноса и Гизо Углавы, который обвинил НАБУ в потере независимости и политических игрищах.
  • Финансовые расходы: работа НАБУ требует значительных финансовых ресурсов из государственного бюджета. Критики ставят вопрос о соотношении расходов на НАБУ и его реальной эффективности в уменьшении коррупции. 
  • Оправдательные приговоры: громкие обвинения НАБУ и САП нередко завершаются оправдательными приговорами. Это означает, что антикоррупционеры незаконно привлекают людей к уголовной ответственности. Так, в частности, было с экс-министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, которого детективы публично обвинили в преступлениях, но не смогли доказать его вину в суде
  • Манипулятивные расследования: детективы НАБУ и прокуроры САП нарушают принципы независимого и объективного расследования, особенно это касается судебных экспертиз, которые они заказывают для подтверждения своих обвинительных гипотез. В частности детективы НАБУ не гнушаются заказывать такие экспертизы в дружественных частных структурах, как, например, ООО «ЭС ЭНД ДИ».  Или пытаться аннулировать экспертизы, если результаты не соответствуют их ожиданиям. Так, к примеру, было в деле экс-министра аграрной политики Николая Сольского, где детективы хотели скрыть результаты судебной экспертизы, которую сами же и заказали. 

Поэтому, с одной стороны, результаты работы органа пока не соответствуют ожиданиям многих граждан, поскольку уровень коррупции в Украине остается высоким, а количество обвинительных приговоров низкое. С другой стороны, сам факт существования независимого антикоррупционного органа является важным для международной поддержки Украины и ее интеграции в ЕС.

Учитывая результаты за 10 лет, эффективность НАБУ остается дискуссионной и система очевидно требует реформы, которая повысит результативность борьбы с коррупцией и при этом снизит  политическую и пиар-составляющую работы органа.

Не менее важным является персональная ответственность детективов НАБУ и прокуроров САП за незаконное привлечение людей к ответственности. Ведь по делу оправданного экс-министра Владимира Омеляна ни один детектив или прокурор так и не понес ответственность

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧПпубликации
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина