Организаторы блэкаута в Берлине скрываются от правоохранителей с 2011 года - DW

$42.420.13
49.510.07
ukenru
09:58 • 2816 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 7104 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 18664 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 45019 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 81644 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 46150 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 46766 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 46046 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 115160 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71890 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3м/с
96%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Комета уничтожила мамонтов и первые культуры Америки: новые доказательства ученых6 января, 01:01 • 13911 просмотра
В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебазаVideo6 января, 03:52 • 4106 просмотра
"Мы не воюем с Венесуэлой, а с наркоторговцами": Трамп объяснил дальнейшие шаги в конфликте6 января, 04:06 • 3362 просмотра
Таиланд снова обвиняет Камбоджу в нарушении режима прекращения огня05:19 • 4428 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 10655 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 26464 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 81644 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 50516 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 115160 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 170796 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Гренландия
Дания
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 16647 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 62020 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 56035 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 52163 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 60089 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
The Economist

Организаторы блэкаута в Берлине скрываются от правоохранителей с 2011 года - DW

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Немецкие правоохранители с 2011 года не могут поймать левых радикалов, которые 4 января устроили блэкаут в Берлине. Группировка Vulcan, причастная к ряду преступлений, призывает к уничтожению современной инфраструктуры, связанной с ископаемым топливом.

Организаторы блэкаута в Берлине скрываются от правоохранителей с 2011 года - DW
Фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Немецкие правоохранители с 2011 года не могут поймать левых радикалов, устроивших блэкаут в Берлине 4 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Подробности

Группировка Vulcan, за которой могут скрываться различные левые экстремисты анархистского толка, была причастна к ряду преступлений, начиная с 2011 года.

Первая атака, за которую взяла ответственность до того неизвестная группировка - это поджог кабельной галереи на берлинском вокзале Осткройц в мае 2011 года. Это парализовало движение поездов на востоке города на несколько часов.

В 2023 году полицейские задержали мужчину и женщину 33 и 34 лет в подземном переходе под линией городской электрички, которые имели при себе канистру с жидкостью и рации. Эти люди подозревались в намерении поджога, но суд их оправдал.

По мнению экспертов, анонимные заявления от имени Vulcan неоднократно писались одними и теми же людьми. "Вулканисты" призывают к уничтожению современной инфраструктуры, связанной с ископаемым топливом, в том числе электросетей, серверных центров и заводов, чтобы остановить изменение климата

 - говорится в публикации.

Напомним

4 января в юго-западной части Берлина произошла масштабная авария электроснабжения. Без света остались около 45 тыс. домохозяйств и более 2 тыс. коммерческих объектов.

Евгений Устименко

Криминал и ЧПНовости Мира
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Немецкая волна
Берлин