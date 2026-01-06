Организаторы блэкаута в Берлине скрываются от правоохранителей с 2011 года - DW
Немецкие правоохранители с 2011 года не могут поймать левых радикалов, которые 4 января устроили блэкаут в Берлине. Группировка Vulcan, причастная к ряду преступлений, призывает к уничтожению современной инфраструктуры, связанной с ископаемым топливом.
Немецкие правоохранители с 2011 года не могут поймать левых радикалов, устроивших блэкаут в Берлине 4 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Подробности
Группировка Vulcan, за которой могут скрываться различные левые экстремисты анархистского толка, была причастна к ряду преступлений, начиная с 2011 года.
Первая атака, за которую взяла ответственность до того неизвестная группировка - это поджог кабельной галереи на берлинском вокзале Осткройц в мае 2011 года. Это парализовало движение поездов на востоке города на несколько часов.
В 2023 году полицейские задержали мужчину и женщину 33 и 34 лет в подземном переходе под линией городской электрички, которые имели при себе канистру с жидкостью и рации. Эти люди подозревались в намерении поджога, но суд их оправдал.
По мнению экспертов, анонимные заявления от имени Vulcan неоднократно писались одними и теми же людьми. "Вулканисты" призывают к уничтожению современной инфраструктуры, связанной с ископаемым топливом, в том числе электросетей, серверных центров и заводов, чтобы остановить изменение климата
Напомним
4 января в юго-западной части Берлина произошла масштабная авария электроснабжения. Без света остались около 45 тыс. домохозяйств и более 2 тыс. коммерческих объектов.