Организаторы блэкаута в Берлине скрываются от правоохранителей с 2011 года - DW

Немецкие правоохранители с 2011 года не могут поймать левых радикалов, устроивших блэкаут в Берлине 4 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Группировка Vulcan, за которой могут скрываться различные левые экстремисты анархистского толка, была причастна к ряду преступлений, начиная с 2011 года.

Первая атака, за которую взяла ответственность до того неизвестная группировка - это поджог кабельной галереи на берлинском вокзале Осткройц в мае 2011 года. Это парализовало движение поездов на востоке города на несколько часов.

В 2023 году полицейские задержали мужчину и женщину 33 и 34 лет в подземном переходе под линией городской электрички, которые имели при себе канистру с жидкостью и рации. Эти люди подозревались в намерении поджога, но суд их оправдал.

По мнению экспертов, анонимные заявления от имени Vulcan неоднократно писались одними и теми же людьми. "Вулканисты" призывают к уничтожению современной инфраструктуры, связанной с ископаемым топливом, в том числе электросетей, серверных центров и заводов, чтобы остановить изменение климата