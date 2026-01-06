Організатори блекауту у Берліні переховуються від правоохоронців з 2011 року - DW

Німецькі правоохоронці ще з 2011 року не можуть упіймати лівих радикалів, які влаштували блекаут у Берліні 4 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Угрупування Vulcan, за яким можуть переховуватися різні ліві екстремісти анархістського спрямування, було причетне до низки злочинів, починаючи з 2011 року.

Перша атака, за яку взяло відповідальність до того невідоме угруповання - це підпал кабельної галереї на берлінському вокзалі Осткройц в травні 2011 року. Це паралізувало рух поїздів на сході міста на кілька годин.

У 2023 році поліцейські затримали чоловіка і жінку 33 і 34 років у підземному переході під лінією міської електрички, які мали при собі каністру з рідиною і рації. Ці люди підозрювалися в намірі підпалу, але суд їх виправдав.

На думку експертів, анонімні заяви від імені Vulcan неодноразово писалися одними і тими ж людьми. "Вулканісти" закликають до знищення сучасної інфраструктури, пов'язаної з викопним паливом, в тому числі електромереж, серверних центрів і заводів, щоб зупинити зміну клімату