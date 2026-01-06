Організатори блекауту у Берліні переховуються від правоохоронців з 2011 року - DW

$42.420.13
49.510.07
ukenru
09:58 • 2838 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 7146 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 18687 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 45045 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 81677 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 46160 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 46774 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 46050 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 115174 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71892 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3м/с
96%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених6 січня, 01:01 • 13911 перегляди
У липецькій області після атаки дронів горить усманська нафтобазаVideo6 січня, 03:52 • 4106 перегляди
"Ми не воюємо з Венесуелою, а з наркоторговцями": Трамп пояснив подальші кроки у конфлікті6 січня, 04:06 • 3362 перегляди
Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню05:19 • 4428 перегляди
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі08:04 • 10655 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 26494 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 81698 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 50539 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 115181 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 170814 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Ґренландія
Данія
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 16674 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 62047 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 56062 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 52190 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 60114 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Економіст (журнал)

Організатори блекауту у Берліні переховуються від правоохоронців з 2011 року - DW

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Німецькі правоохоронці з 2011 року не можуть спіймати лівих радикалів, які 4 січня влаштували блекаут у Берліні. Угруповання Vulcan, причетне до низки злочинів, закликає до знищення сучасної інфраструктури, пов'язаної з викопним паливом.

Організатори блекауту у Берліні переховуються від правоохоронців з 2011 року - DW
Фото: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Німецькі правоохоронці ще з 2011 року не можуть упіймати лівих радикалів, які влаштували блекаут у Берліні 4 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Угрупування Vulcan, за яким можуть переховуватися різні ліві екстремісти анархістського спрямування, було причетне до низки злочинів, починаючи з 2011 року.

Перша атака, за яку взяло відповідальність до того невідоме угруповання - це підпал кабельної галереї на берлінському вокзалі Осткройц в травні 2011 року. Це паралізувало рух поїздів на сході міста на кілька годин.

У 2023 році поліцейські затримали чоловіка і жінку 33 і 34 років у підземному переході під лінією міської електрички, які мали при собі каністру з рідиною і рації. Ці люди підозрювалися в намірі підпалу, але суд їх виправдав.

На думку експертів, анонімні заяви від імені Vulcan неодноразово писалися одними і тими ж людьми. "Вулканісти" закликають до знищення сучасної інфраструктури, пов'язаної з викопним паливом, в тому числі електромереж, серверних центрів і заводів, щоб зупинити зміну клімату

 - йдеться в публікації.

Нагадаємо

4 січня у південно-західній частині Берліна сталася масштабна аварія електропостачання. Без світла залишилися близько 45 тис. домогосподарств та понад 2 тис. комерційних об’єктів.

Євген Устименко

Кримінал та НПНовини Світу
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Deutsche Welle
Берлін