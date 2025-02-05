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Орбан может потерять власть в Венгрии из-за экономического кризиса

Орбан может потерять власть в Венгрии из-за экономического кризиса

Киев  •  УНН

 • 6780 просмотра

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Экономический кризис в Венгрии ставит под угрозу победу Виктора Орбана на выборах 2026 года. Высокая инфляция, падение уровня жизни и рождаемости подрывают позиции партии "Фидес".

Перспективы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана победить на парламентских выборах в 2026 году стали неопределенными из-за ухудшения экономической ситуации в стране. Рост инфляции, падение морального духа населения и снижение уровня рождаемости - основные факторы, которые ставят под сомнение стратегию Орбана и его партии «Фидес». Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Сообщается, что Венгрия пережила самую сильную инфляцию в Европейском союзе после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

«Венгры не видели такого снижения уровня жизни с тех пор, как к власти пришла партия «Фидес» (2010 года)», - сказал Балаж Сент-Иваньи, политический экономист из Университета Астон, специализирующийся на Центральной Европе.

Орбан потратил 5,35 млрд долларов перед последними выборами 2022 года, чтобы отбить угрозу со стороны предыдущего соперника от оппозиции, и это голосование принесло ему еще одну победу.

Ни один из 12 экономистов, опрошенных в январском опросе Reuters, не ожидает, что экономика Венгрии достигнет 3,4% роста, заложенных Орбаном в бюджет этого года. Erste Bank, самый точный прошлогодний прогноз венгерских экономических показателей, прогнозирует рост на уровне 2%.

Европейская комиссия прогнозирует рост на уровне 1,8%, что, хотя и впечатляет по сравнению со стагнацией, с которой сталкиваются некоторые правительства еврозоны, станет пределом самого слабого трехлетнего периода перед национальными выборами за 15-летнее правление Орбана.

Кроме того, Орбан планирует повысить семейную помощь во второй половине года и еще больше в 2026 году, впрочем, уровень рождаемости в Венгрии сейчас упал до самого низкого уровня за последние десять лет.

По данным некоторых опросов, набирающая популярность правоцентристская партия «Тиса» Петера Мадьяра обогнала партию «Фидес». Как отмечают эксперты, это повышает «реальную вероятность» того, что Орбан проиграет выборы впервые с момента прихода к власти в 2010 году.

ЕС отказывает Венгрии в миллиарде евро из-за провала реформ02.01.25, 08:23 • 29188 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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