ООН планирует собрать для Афганистана более 600 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Сегодня ООН проведет в Женеве конференцию, чтобы собрать более 600 млн долларов для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Большинство населения Афганистана даже до захвата власти талибами зависило от помощи. Чиновники ООН и гуманитарные организации предполагают, что, вероятно, это количество возрастет из-за засухи, нехватки денег и еды.
Всемирная продовольственная программа ООН установила, что 93% афганцев, опрошенных в августе и сентябре, не употребляли достаточного количества пищи в основном из-за того, что не имели доступа к наличным.
Женевскую конференцию, которая должна начаться сегодня во второй половине дня, посетят высокопоставленные должностные лица ООН, включая главу Международного комитета Красного Креста Петера Маурера и министра иностранных дел Германии Гайка Мааса.
Всемирная организация здравоохранения благодаря собранным средствам также стремится поддержать сотни медицинских учреждений, которые находятся под угрозой закрытия.
Напомним
Количество жителей Афганистана, которым угрожает голод из-за кризиса, возникшего после того, как талибы захватили контроль над страной, достигло 14 млн.
ЕС заявил, что увеличит денежную помощь для Афганистана с 50 млн евро до более 200 млн евро.
Еще в начале сентября этого года сообщали, что Афганистан на грани гуманитарной катастрофы, несмотря на то, что ООН и ее партнеры и дальше делают все возможное, чтобы этого избежать. В частности, в стране не хватает медикаментов.
Контекст
Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.
Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.
Западные страны эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств.