В ООН попереди про загрозу голоду в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Кількість жителів Афганістану, яким загрожує голод через кризу, яка виникла після того, як таліби захопили контроль над країною, досягла 14 мільйонів. Про це агентству Reuters повідомив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, пише УНН.
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"Через декілька років посухи, конфлікту, погіршення економічного становища, що поглиблюється COVID-19, насувається ідеальний шторм", - сказав Девід Бізлі.
"Кількість людей, що йдуть назустріч голодній смерті, зросла до 14 мільйонів", - додав він.
Деталі
Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН закликав міжнародне співтовариство пожертвувати 200 мільйонів доларів на продовольчу допомогу.
Населення Афганістану оцінюється в 36 мільйонів осіб, хоча за більш ніж 40 років війни і переміщень біженців не проводилося жодного перепису.
Доповнення
Цього тижня ЄС заявив, що планує збільшити обсяг допомоги в чотири рази і прагне до координації з Організацією Об'єднаних Націй в питаннях доставки, а також гарантій безпеки на місцях.
Контекст
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.