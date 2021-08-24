Євросоюз збільшить гуманітарну допомогу для Афганістану до понад 200 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Країни Європейського Союзу збільшать грошову допомогу для Афганістану з 50 млн євро до понад 200 млн євро. Про це у Twitter повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує УНН.
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“Сьогодні на зустрічі лідерів країн G7 я оголошу про збільшення гуманітарної підтримки афганців всередині країни та за її кордонами у межах бюджету Євросоюзу з 50 млн євро до більш ніж 200 млн євро. Цю гуманітарну допомогу буде додано до внесків держав-членів у допомогу народу Афганістану”, — написала голова Європейської комісії.
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У Єврокомісії повідомляли раніше, що мають намір збільшити гуманітарну допомогу для Афганістану. Однак Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС заморозить пакет економічної допомоги Афганістану у розмірі 1 млрд євро, розрахованої на найближчі сім років, і не буде її надсилати, доки представники руху “Талібан” не почнуть дотримуватися прав людини, меншин і жінок.
At today’s @G7 Leaders call, I will announce an increase in the humanitarian support for Afghans, in and around the country, from #EU budget from over €50m to over €200m.
This humanitarian aid will come on top of Member States' contributions to help the people of Afghanistan.
Сьогодні, 24 серпня, відбудеться зустріч лідерів країн Великої сімки (G7), на якій обговорюватимуть ситуацію в Афганістані.