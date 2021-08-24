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Євросоюз збільшить гуманітарну допомогу для Афганістану до понад 200 млн євро

Євросоюз збільшить гуманітарну допомогу для Афганістану до понад 200 млн євро

Київ • УНН

 • 18659 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Країни Європейського Союзу збільшать грошову допомогу для Афганістану з 50 млн євро до понад 200 млн євро. Про це у Twitter повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує УНН.

Цитата

“Сьогодні на зустрічі лідерів країн G7 я оголошу про збільшення гуманітарної підтримки афганців всередині країни та за її кордонами у межах бюджету Євросоюзу з 50 млн євро до більш ніж 200 млн євро. Цю гуманітарну допомогу буде додано до внесків держав-членів у допомогу народу Афганістану”, — написала голова Європейської комісії.

Нагадаємо

У Єврокомісії повідомляли раніше, що мають намір збільшити гуманітарну допомогу для Афганістану. Однак Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС заморозить пакет економічної допомоги Афганістану у розмірі 1 млрд євро, розрахованої на найближчі сім років, і не буде її надсилати, доки представники руху “Талібан” не почнуть дотримуватися прав людини, меншин і жінок.

At today’s @G7 Leaders call, I will announce an increase in the humanitarian support for Afghans, in and around the country, from #EU budget from over €50m to over €200m.

This humanitarian aid will come on top of Member States' contributions to help the people of Afghanistan.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2021

Сьогодні, 24 серпня, відбудеться зустріч лідерів країн Великої сімки (G7), на якій обговорюватимуть ситуацію в Афганістані.

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