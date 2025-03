Євросоюз збільшить гуманітарну допомогу для Афганістану до понад 200 млн євро

Цитата

“Сьогодні на зустрічі лідерів країн G7 я оголошу про збільшення гуманітарної підтримки афганців всередині країни та за її кордонами у межах бюджету Євросоюзу з 50 млн євро до більш ніж 200 млн євро. Цю гуманітарну допомогу буде додано до внесків держав-членів у допомогу народу Афганістану”, — написала голова Європейської комісії.

Нагадаємо

У Єврокомісії повідомляли раніше, що мають намір збільшити гуманітарну допомогу для Афганістану. Однак Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС заморозить пакет економічної допомоги Афганістану у розмірі 1 млрд євро, розрахованої на найближчі сім років, і не буде її надсилати, доки представники руху “Талібан” не почнуть дотримуватися прав людини, меншин і жінок.

Сьогодні, 24 серпня, відбудеться зустріч лідерів країн Великої сімки (G7), на якій обговорюватимуть ситуацію в Афганістані.