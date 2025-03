Евросоюз увеличит гуманитарную помощь для Афганистана до более 200 млн евро

Цитата

“Сегодня на встрече лидеров стран G7 я объявлю об увеличении гуманитарной поддержки афганцев внутри страны и за ее границами в рамках бюджета Евросоюза с 50 млн евро до более чем 200 млн евро. Эта гуманитарная помощь будет добавлена к взносам государств-партнеров в помощь народу Афганистана”, — написала председатель Европейской комиссии.

Напомним

В Еврокомиссии ранее сообщали, что намерены увеличить гуманитарную помощь для Афганистана. Однако Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС заморозит пакет экономической помощи Афганистану в размере 1 млрд евро, рассчитанной на ближайшие семь лет, и не будет ее направлять, пока представители движения “Талибан” не начнут соблюдать права человека, меньшинств и женщин.

At today’s @G7 Leaders call, I will announce an increase in the humanitarian support for Afghans, in and around the country, from #EU budget from over €50m to over €200m.



This humanitarian aid will come on top of Member States' contributions to help the people of Afghanistan.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2021

Сегодня, 24 августа, состоится встреча лидеров стран Большой семерки (G7), на которой обсудят ситуацию в Афганистане.