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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российского удара в Херсоне два человека получили ранения

В результате российского удара в Херсоне два человека получили ранения

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В результате обстрела Корабельного и Днепровского районов Херсона ранены двое местных жителей. Под вражеский удар попал также маршрутный автобус частного перевозчика.

Под обстрелом захватчиков оказалось несколько районов города. Об этом сообщил руководитель МВА Херсона Роман Мрочко.

Детали

Около 11.30 ВС рф обстреляли Корабельный район Херсона. По данным МВА пострадала 56-летняя женщина. 

Она госпитализирована со взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, контузией, осколочным ранением - сообщил руководитель МВА в ТГ-канале.

Также обратился к медикам 49-летний херсонец, который попал под вражеский обстрел в Днепровском районе города примерно в 10.00.

У него минно-взрывная травма и контузия. Продолжается дообследование.

В МВА также сообщили, что под российский обстрел в Днепровском районе Херсона попал маршрутный автобус, который принадлежит частному предприятию-перевозчику.

Оккупанты обстреляли Никополь: трое травмированных4 янв. 2025, 11:58 • 23940 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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khersonХерсон