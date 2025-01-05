Внаслідок російського удару у Херсоні двоє людей отримали поранення
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Корабельного та Дніпровського районів Херсона поранено двох місцевих жителів. Під ворожий удар потрапив також маршрутний автобус приватного перевізника.
Під обстрілом загарбників опинилось декілька районів міста. Про це повідомив керівник МВА Херсону Роман Мрочко.
Деталі
Близько 11.30 зс рф обстріляли Корабельний район Херсону. За даними МВА постраждала 56-річна жінка.
Вона ушпиталена з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією, уламковим пораненням - повідомив керівник МВА у ТГ-каналі.
Також звернувся до медиків 49-річний херсонець, який потрапив під ворожий обстріл у Дніпровському районі міста приблизно о 10.00.
В нього мінно-вибухова травма та контузія. Триває дообстеження.
У МВА також повідомили, що під російський обстріл у Дніпровському районі Херсона потрапив маршрутний автобус, який належить приватному підприємству-перевізнику.
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