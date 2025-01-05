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россияне пытаются охватить Покровск - ОСУВ «Хортица»

россияне пытаются охватить Покровск - ОСУВ «Хортица»

Киев  •  УНН

 • 7640 просмотра

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Оккупанты пытаются охватить малые населенные пункты вокруг Покровска для перерезания логистики. ВСУ успешно противодействуют попыткам врага, который избегает прямого штурма города.

российские войска пытаются охватить небольшие населенные пункты вокруг Покровска, в основном к югу от города, чтобы перерезать логистические пути, однако Вооруженные Силы Украины успешно противодействуют этим попыткам.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Трудно оценить конкретную дистанцию, никто так не меряет, там не существует такого понятия как четкая линия. Но следует понимать, что они пытаются охватить населенные пункты, небольшие поселки вокруг Покровска... Пока не видно, чтобы россияне лезли в сам город. Они действуют более осторожно

- отметил он.

В то же время в Торецке продолжаются бои, в частности в самом городе. По словам спикера, противник пытается разрушать здания, однако значительного продвижения там не наблюдается.

«На Покровск россияне, скорее всего, считают, что их сил не хватит, поэтому пытаются этого избежать»,- добавил спикер.

Напомним,

В селе Нововасильевка под Покровском продолжаются интенсивные бои между украинскими и российскими силами

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины