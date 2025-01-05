росіяни намагаються охопити Покровськ - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
Окупанти намагаються охопити малі населені пункти навколо Покровська для перерізання логістики. ЗСУ успішно протидіють спробам ворога, який уникає прямого штурму міста.
російські війська намагаються охопити невеликі населені пункти навколо Покровська, здебільшого на південь від міста, щоб перерізати логістичні шляхи, проте Збройні Сили України успішно протидіють цим спробам.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Важко оцінити конкретну дистанцію, ніхто так не міряє, там не існує такого поняття як чітка лінія. Але слід розуміти, що вони намагаються охопити населені пункти, невеликі селища довкола Покровська… Поки що не видно, щоб росіяни лізли в саме місто. Вони діють обережніше
Водночас у Торецьку тривають бої, зокрема в самому місті. За словами речника, противник намагається руйнувати будівлі, однак значного просування там не спостерігається.
"На Покровськ росіяни, скоріш за все, вважають, що їхніх сил не вистачить, тому намагаються цього уникнути",— додав речник.
Нагадаємо
В селі Нововасилівка під Покровськом тривають інтенсивні бої між українськими та російськими силами.