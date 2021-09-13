ООН планує зібрати для Афганістану понад 600 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Сьогодні ООН проведе у Женеві конференцію, щоб зібрати понад 600 млн доларів для запобігання гуманітарній кризі в Афганістані. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Більшість населення Афганістану навіть до захоплення влади талібами була залежною від допомоги. Посадовці ООН та гуманітарні організації припускають, що, ймовірно, ця кількість зросте через посуху, брак грошей та їжі.
Всесвітня продовольча програма ООН встановила, що 93% афганців, опитаних у серпні та вересні, не вживали достатньої кількості їжі здебільшого через те, що не мали доступу до готівки.
Женевську конференцію, яка має початися сьогодні в другій половині дня, відвідають високопосадовці ООН, зокрема очільник Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.
Всесвітня організація охорони здоров’я завдяки зібраним коштам також прагне підтримати сотні медичних установ, які під загрозою закриття.
Нагадаємо
Кількість жителів Афганістану, яким загрожує голод через кризу, що виникла після того, як таліби захопили контроль над країною, сягнула 14 млн.
ЄС заявив, що збільшить грошову допомогу для Афганістану з 50 млн євро до понад 200 млн євро.
Ще на початку вересня цього року повідомляли, що Афганістан на межі гуманітарної катастрофи, не зважаючи на те, що ООН та її партнери і далі роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Зокрема, в країні не вистачає медикаментів.
Контекст
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.
Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття.
Західні країни евакуювали своїх громадян і співробітників посольств.