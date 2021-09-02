ООН: Афганістану загрожує гуманітарна катастрофа вже вкінці місяця

Деталі

За його словами, в країні гостро не вистачає медикаментів. Очевидно, що виникнуть проблеми у державних службовців, включаючи вчителів та лікарів, оскільки раніше вони отримували іноземну допомогу.

Кабульський аеропорт закритий, але ООН і її партнерські організації знаходять інші шляхи доставки допомоги. Представник ООН повідомив, що допомога безперешкодно доставляється в країну на вантажівках з Пакистану.

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“Тільки для того, щоб задовольнити першочергові потреби в продовольстві, терміново необхідно знайти 200 млн. доларів — тільки щоб нагодувати найбільш нужденних, найбільше йього протебують діти. Надзвичайно важливо не дозволити Афганістану ще глибше зануритися в гуманітарну катастрофу — для цього потрібно забезпечити людей найнеобхіднішим” — сказав Алакбаров.

Він додав, що продуктів харчування, що знаходяться на складах ООН в Афганістані, вистачить тільки до кінця місяця.

Нагадаємо

Кількість жителів Афганістану, яким загрожує голод через кризу, яка виникла після того, як таліби захопили контроль над країною, досягла 14 мільйонів. ЄС заявив, що планує збільшити обсяг допомоги в чотири рази і прагне до координації з Організацією Об’єднаних Націй в питаннях доставки, а також гарантій безпеки на місцях.

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.