ООН: Афганистану грозит гуманитарная катастрофа уже в конце месяца

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы, несмотря на то, что ООН и ее партнеры продолжают делать все возможное, чтобы ее избежать. Они не смогут это сделать без твердой международной поддержки, заявил Координатор гуманитарной помощи в Афганистане Рамиз Алакбаров. Об этом говорится на сайте ООН, пишет УНН.