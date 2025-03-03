ООН обеспокоена ситуацией с правами человека и углублением конфликтов, в частности войной рф против Украины

Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк выступил с резким осуждением дискриминации и дезинформации, обратив внимание на "направление" в сфере прав человека, в котором движутся страны в разных частях мира. В контексте международной повестки он упомянул Украину и ситуацию, связанную с российской агрессией.

Передает УНН со ссылкой на официальную страницу Управления ООН по правам человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека заявил в понедельник в Женеве, что он "глубоко обеспокоен" эскалацией насилия в мире, ситуацией с правами человека и направлением политических процессов в Северной Америке, Европе и за ее пределами.

В своей критике Фолькер Тюрк не называет ни одного имени - то ли глав правительств стран, то ли президентов влиятельных в мире корпораций.

Военная агрессия россии против Украины

Тюрк обратился к теме Украины, отметив, что спустя три года после полномасштабного российского вторжения, люди продолжают ужасно страдать.

Беспощадные атаки с использованием планирующих авиабомб, ракет большой дальности и беспилотников приводят мирных жителей в состояние постоянной незащищенности и страха. На оккупированной территории Российская Федерация продолжает жестко ограничивать основные права и свободы украинцев. Я встревожен продолжающимися сообщениями о внесудебных казнях и широкомасштабных и систематических пытках украинских военнопленных российскими войсками. Эта ситуация ужасна.

По поводу количества военных конфликтов в мире

Верховный комиссар ООН по правам человека напомнил о ряде военных конфликтов в мире: Судан, ДР Конго, Сектор Газы, Ливан, Мьянма, Гаити, Йемен. Кроме того напомнил о событиях в Сирии и деятельности ИГИЛ на Ближнем Востоке. Также напомнил о ситуации в странах Южной Америки, в частности в Колумбии.

На фоне последних данных о ситуации в ДР Конго представитель ООН отметил следующее:

Недавняя эскалация на востоке Демократической Республики Конго теперь вовлекает региональных игроков и опустошает целые общины в Северном и Южном Киву. Поступают ужасные сообщения об изнасилованиях, сексуальном рабстве и суммарных казнях.

Мы не можем позволить, чтобы фундаментальный глобальный консенсус вокруг международных норм и институтов, кропотливо выстроенный десятилетиями, рухнул на наших глазах - говорится в обращении, которое опубликовано на странице ohchr.org.

Изменения в политике по отношению к правам человека

Фолькер Тюрк указал на изменения, которые происходят на национальном и международном уровнях, обращая внимание на регион, в котором находятся США.

Я следил за недавними избирательными кампаниями в Европе, Северной Америке и за ее пределами с растущим беспокойством. Односторонние фразы, лишенные сути, упрощают сложные вопросы и часто основываются на поиске козлов отпущения, дезинформации и дегуманизации. - сообщил представитель ООН.

Он обратил внимание на политику по отношению к мигрантам:

Мигранты и беженцы широко именуются нелегалами, преступниками, паразитами или еще хуже. Мы уже слышали эти термины. Продолжаются случаи чрезмерного применения силы и гибели людей африканского происхождения от рук сотрудников правоохранительных органов, которые часто коренятся в системном расизме. - говорится в тексте

Также он подчеркнул, что представители сообщества ЛГБТИК+, особенно трансгендеры продолжают сталкиваться с высоким уровнем насилия, преследований и дискриминации во всех регионах мира.

Фолькер Тюрк напомнил о сложностях для людей с инвалидностью.

Люди с ограниченными возможностями ежедневно сталкиваются с дискриминацией, предвзятостью и стигматизацией.

Права женщин в Афганистане и Иране

В Афганистане женщины и девочки подвергаются спонсируемому государством гендерному апартеиду, не имеющему аналогов в современном мире. Я глубоко обеспокоен долгосрочным будущим страны, которая занимается членовредительством в национальном масштабе - отметил Тюрк.

Он призвал отменить закон о хиджабе, а также все другие законы и практики, дискриминирующие женщин и девочек в Иране.

Тюрк также отметил, что глубоко обеспокоен заметным ростом количества казней в прошлом году в Иране.

Напомним,

93 страны поддержали проект резолюции, инициированный Украиной и странами Европы, по осуждению агрессии РФ. США отказались поддержать украинскую резолюцию, предлагая взамен собственный проект для "быстрого завершения конфликта".

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону