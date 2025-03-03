ООН обеспокоена ситуацией с правами человека и углублением конфликтов, в частности войной рф против Украины
Киев • УНН
Верховный комиссар ООН по правам человека выразил обеспокоенность относительно политического курса ряда стран и эскалации насилия в мире. Особое внимание уделено войнам в Украине и в других странах мира, правам женщин в Афганистане и Иране.
Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк выступил с резким осуждением дискриминации и дезинформации, обратив внимание на "направление" в сфере прав человека, в котором движутся страны в разных частях мира. В контексте международной повестки он упомянул Украину и ситуацию, связанную с российской агрессией.
Передает УНН со ссылкой на официальную страницу Управления ООН по правам человека.
Верховный комиссар ООН по правам человека заявил в понедельник в Женеве, что он "глубоко обеспокоен" эскалацией насилия в мире, ситуацией с правами человека и направлением политических процессов в Северной Америке, Европе и за ее пределами.
В своей критике Фолькер Тюрк не называет ни одного имени - то ли глав правительств стран, то ли президентов влиятельных в мире корпораций.
Военная агрессия россии против Украины
Тюрк обратился к теме Украины, отметив, что спустя три года после полномасштабного российского вторжения, люди продолжают ужасно страдать.
Беспощадные атаки с использованием планирующих авиабомб, ракет большой дальности и беспилотников приводят мирных жителей в состояние постоянной незащищенности и страха. На оккупированной территории Российская Федерация продолжает жестко ограничивать основные права и свободы украинцев. Я встревожен продолжающимися сообщениями о внесудебных казнях и широкомасштабных и систематических пытках украинских военнопленных российскими войсками. Эта ситуация ужасна.
По поводу количества военных конфликтов в мире
Верховный комиссар ООН по правам человека напомнил о ряде военных конфликтов в мире: Судан, ДР Конго, Сектор Газы, Ливан, Мьянма, Гаити, Йемен. Кроме того напомнил о событиях в Сирии и деятельности ИГИЛ на Ближнем Востоке. Также напомнил о ситуации в странах Южной Америки, в частности в Колумбии.
На фоне последних данных о ситуации в ДР Конго представитель ООН отметил следующее:
Недавняя эскалация на востоке Демократической Республики Конго теперь вовлекает региональных игроков и опустошает целые общины в Северном и Южном Киву. Поступают ужасные сообщения об изнасилованиях, сексуальном рабстве и суммарных казнях.
Мы не можем позволить, чтобы фундаментальный глобальный консенсус вокруг международных норм и институтов, кропотливо выстроенный десятилетиями, рухнул на наших глазах
Изменения в политике по отношению к правам человека
Фолькер Тюрк указал на изменения, которые происходят на национальном и международном уровнях, обращая внимание на регион, в котором находятся США.
Я следил за недавними избирательными кампаниями в Европе, Северной Америке и за ее пределами с растущим беспокойством. Односторонние фразы, лишенные сути, упрощают сложные вопросы и часто основываются на поиске козлов отпущения, дезинформации и дегуманизации.
Он обратил внимание на политику по отношению к мигрантам:
Мигранты и беженцы широко именуются нелегалами, преступниками, паразитами или еще хуже. Мы уже слышали эти термины. Продолжаются случаи чрезмерного применения силы и гибели людей африканского происхождения от рук сотрудников правоохранительных органов, которые часто коренятся в системном расизме.
Также он подчеркнул, что представители сообщества ЛГБТИК+, особенно трансгендеры продолжают сталкиваться с высоким уровнем насилия, преследований и дискриминации во всех регионах мира.
Фолькер Тюрк напомнил о сложностях для людей с инвалидностью.
Люди с ограниченными возможностями ежедневно сталкиваются с дискриминацией, предвзятостью и стигматизацией.
Права женщин в Афганистане и Иране
В Афганистане женщины и девочки подвергаются спонсируемому государством гендерному апартеиду, не имеющему аналогов в современном мире. Я глубоко обеспокоен долгосрочным будущим страны, которая занимается членовредительством в национальном масштабе
Он призвал отменить закон о хиджабе, а также все другие законы и практики, дискриминирующие женщин и девочек в Иране.
Тюрк также отметил, что глубоко обеспокоен заметным ростом количества казней в прошлом году в Иране.
Напомним,
93 страны поддержали проект резолюции, инициированный Украиной и странами Европы, по осуждению агрессии РФ. США отказались поддержать украинскую резолюцию, предлагая взамен собственный проект для "быстрого завершения конфликта".
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