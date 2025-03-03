ООН стурбована ситуацією з правами людини та поглибленням конфліктів, зокрема війною рф проти України

Верховний комісар із прав людини Фолькер Тюрк виступив із різким засудженням дискримінації та дезінформації, звернувши увагу на "напрямок" у сфері прав людини, в якому рухаються країни у різних частинах світу. У контексті міжнародного порядку він згадав Україну і ситуацію, пов'язану з російською агресією.

Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Управління ООН з прав людини.

Верховний комісар ООН з прав людини заявив у понеділок в Женеві, що він "глибоко стурбований" ескалацією насильства у світі, ситуацією з правами людини та напрямком політичних процесів у Північній Америці, Європі та за її межами.

У своїй критиці Фолькер Тюрк не називає жодного імені - чи то глав урядів країн, чи то президентів впливових у світі корпорацій.

Військова агресія росії проти України

Тюрк звернувся до теми України, зазначивши, що через три роки після повномасштабного російського вторгнення, люди продовжують жахливо страждати.

Нещадні атаки з використанням плануючих авіабомб, ракет великої дальності та безпілотників приводять мирних жителів у стан постійної незахищеності та страху. На окупованій території Російська Федерація продовжує жорстко обмежувати основні права і свободи українців. Я стривожений триваючими повідомленнями про позасудові страти та широкомасштабні й систематичні тортури українських військовополонених російськими військами. Ця ситуація жахлива. - зазначив він.

З приводу кількості військових конфліктів у світі

Верховний комісар ООН з прав людини нагадав про низку військових конфліктів у світі: Судан, ДР Конго, Сектор Гази, Ліван, Мьянма, Гаїті, Ємен. Крім того нагадав про події у Сирії та діяльність ІДІЛ на Близькому Сході. Також нагадав про ситуацію у країнах Південної Америки, зокрема в Колумбії.

На тлі останніх даних про ситуацію в ДР Конго, представник ООН зауважив наступне:

Нещодавня ескалація на сході Демократичної Республіки Конго тепер втягує регіональних гравців і спустошує цілі громади в Північному і Південному Ківу. Надходять жахливі повідомлення про зґвалтування, сексуальне рабство і сумарні страти.

Ми не можемо дозволити, щоб фундаментальний глобальний консенсус навколо міжнародних норм та інститутів, копітко вибудуваний десятиліттями, звалився на наших очах - ідеться у зверненні, яке опубліковано на сторінці ohchr.org.

Зміни в політиці у ставленні до прав людини

Фолькер Тюрк вказав на зміни, які відбуваються на національному та міжнародному рівнях, звертаючи увагу на регіон, у якому знаходяться США.

Я стежив за недавніми виборчими кампаніями в Європі, Північній Америці та за її межами зі зростаючим занепокоєнням. Односторонні фрази, позбавлені суті, спрощують складні питання і часто ґрунтуються на пошуку цапів-відбувайлів, дезінформації та дегуманізації. - повідомив представник ООН.

Він звернув увагу на політику по відношенню к мігрантам:

Мігранти та біженці широко іменуються нелегалами, злочинцями, паразитами або ще гірше. Ми вже чули ці терміни. Тривають випадки надмірного застосування сили і загибелі людей африканського походження від рук співробітників правоохоронних органів, які часто коріняться в системному расизмі. - ідеться у тексті

Також він підкреслив, що представники спільноти ЛГБТІК+, особливо трансґендери продовжують стикатися з високим рівнем насильства, переслідувань і дискримінації в усіх регіонах світу.

Фолькер Тюрк нагадав про складнощі для людей з інвалідністю.

Люди з обмеженими можливостями щодня стикаються з дискримінацією, упередженістю та стигматизацією. - зазначив Тюрк.

Права жінок в Афганістані та Ірані

В Афганістані жінки і дівчатка піддаються спонсорованому державою гендерному апартеїду, що не має аналогів у сучасному світі. Я глибоко стурбований довгостроковим майбутнім країни, яка займається членоушкодженням у національному масштабі - нагадав Тюрк.

Він закликав скасувати закон про хіджаб, а також всі інші закони і практики, що дискримінують жінок і дівчаток в Ірані.

Тюрк також зауважив, що глибоко стурбований помітним зростанням кількості страт минулого року в Ірані.

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