Оккупанты вывели ракетоноситель с "Калибрами" из Черного моря: детали от ВМС ВСУ

Оккупанты вывели ракетоноситель с "Калибрами" на борту из акватории Черного моря. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Отмечается, что по состоянию на 06:00 01.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли в настоящее время отсутствуют.

В то же время в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет. В то же время в Азовском море вражеские корабли в настоящее время отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов, из них 2 продолжили движение из пролива Босфор