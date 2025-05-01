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Окупанти вивели ракетоносій з "Калібрами" з Чорного моря: деталі від ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 3418 перегляди

В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 1 ворожий корабель з крилатими ракетами "Калібр".

Окупанти вивели ракетоносій з "Калібрами" з Чорного моря: деталі від ВМС ЗСУ

Окупанти вивели ракетоносій з "Калібрами" на борту з акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 01.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі нині відсутні.

Водночас у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі нині відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні

В ВМС ЗСУ нагоошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

25 березня США та Україна погодили заходи щодо забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, передбачається виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі.

Зміни у підготовці снайперів та стрільців впровадять у ЗСУ: деталі від Сирського28.04.25, 14:29 • 2755 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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