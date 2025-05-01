Окупанти вивели ракетоносій з "Калібрами" з Чорного моря: деталі від ВМС ЗСУ

Окупанти вивели ракетоносій з "Калібрами" на борту з акваторії Чорного моря. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Зазначається, що станом на 06:00 01.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі нині відсутні.

Водночас у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі нині відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор