Зміни у підготовці снайперів та стрільців впровадять у ЗСУ: деталі від Сирського

В Україні вносяться зміни в чинні курси підготовки в стрільбі зі стрілецької зброї та бойових машин, підготовки снайперів. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський у соцмережах за підсумками наради у тому числі по БЗВП, зазначивши при цьому, що в царині базової загальної військової підготовки залишається чимало невирішених питань, передає УНН.

Вносимо зміни в діючі курси підготовки в стрільбі зі стрілецької зброї та бойових машин, підготовки снайперів - розповів Сирський за підсумками щомісячної наради з питань базової, фахової та колективної підготовки військових.

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Головком наголосив на необхідності "неухильно підвищувати якість" програми з БЗВП після того, як збільшили її обсяг та зміст.

Зокрема, з його слів, це стосується інструкторів: "Зосереджуємо зусилля зокрема на комплектуванні посад інструкторів - як у військових частинах, бойових бригадах, так і в навчальних центрах, а також на фаховій підготовці самих інструкторів та сержантів".

Також він повідомив про створення для армії інформаційно-комунікаційної системи "Портал вивчення та впровадження досвіду". Вона має дозволити систематизувати і поширювати досвід бойових підрозділів, накопичувати матеріали АПД (AAR, аналіз проведених дій) тощо.

Зі слів Головкома, що також важливо, уже "модернізовано програму БЗВП в частині тактичної догоспітальної допомоги, а саме - особливостей використання турнікетів". "Уточнили підхід, збільшили кількість часу для занять за цим модулем. Адже маємо вберегти не лише життя, а й здорові кінцівки наших воїнів", - зазначив він.

Говорячи про БЗВП, Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що "у цій царині залишається чимало невирішених питань". "Вони були проаналізовані під час наради - разом із пропозиціями для їх дієвого вирішення. Водночас реалізується багато ефективних проєктів, починаючи з пілотних і масштабуючи їх на всі Збройні Сили", - вказав він.

Також Головком зазначив, що окрему увагу на нараді було приділено реалізації експериментального проєкту із залучення до служби в Збройних силах громадян віком 18-24 років. "Посилюємо роботу для підвищення мотивації майбутніх молодих контрактників. У проєкті беруть участь вже 24 бригади ЗСУ", - повідомив Сирський.

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