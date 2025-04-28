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Изменения в подготовке снайперов и стрелков внедрят в ВСУ: детали от Сырского

Киев • УНН

 • 574 просмотра

В Украине обновляют курсы подготовки стрелков и снайперов, а также модернизируют программу базовой общевойсковой подготовки, в частности, тактическую догоспитальную помощь.

Изменения в подготовке снайперов и стрелков внедрят в ВСУ: детали от Сырского

В Украине вносятся изменения в действующие курсы подготовки в стрельбе из стрелкового оружия и боевых машин, подготовки снайперов. Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский в соцсетях по итогам совещания, в том числе по БОВП, отметив при этом, что в области базовой общей военной подготовки остается немало нерешенных вопросов, передает УНН.

Вносим изменения в действующие курсы подготовки в стрельбе из стрелкового оружия и боевых машин, подготовки снайперов

- рассказал Сырский по итогам ежемесячного совещания по вопросам базовой, профессиональной и коллективной подготовки военных.

Детали

Главком отметил необходимость "неуклонно повышать качество" программы по БОВП после того, как увеличили ее объем и содержание.

В частности, по его словам, это касается инструкторов: "Сосредоточиваем усилия, в частности, на комплектовании должностей инструкторов - как в воинских частях, боевых бригадах, так и в учебных центрах, а также на профессиональной подготовке самих инструкторов и сержантов".

Также он сообщил о создании для армии информационно-коммуникационной системы "Портал изучения и внедрения опыта". Она должна позволить систематизировать и распространять опыт боевых подразделений, накапливать материалы АПД (AAR, анализ проведенных действий) и тому подобное.

Со слов Главкома, что также важно, уже "модернизирована программа БОВП в части тактической догоспитальной помощи, а именно - особенностей использования турникетов". "Уточнили подход, увеличили количество времени для занятий по этому модулю. Ведь должны уберечь не только жизнь, но и здоровые конечности наших воинов", - отметил он.

Говоря о БОВП, Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что "в этой области остается немало нерешенных вопросов". "Они были проанализированы во время совещания - вместе с предложениями для их действенного решения. В то же время реализуется много эффективных проектов, начиная с пилотных и масштабируя их на все Вооруженные Силы", - указал он.

Также Главком отметил, что отдельное внимание на совещании было уделено реализации экспериментального проекта по привлечению к службе в Вооруженных силах граждан в возрасте 18-24 лет. "Усиливаем работу для повышения мотивации будущих молодых контрактников. В проекте принимают участие уже 24 бригады ВСУ", - сообщил Сырский.

В Минобороны рассказали планируют ли увеличивать количество бригад по проекту "Контракт 18-24"27.04.25, 12:59 • 3896 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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