Оккупанты в Мариуполе начали передислокацию и перебрасывают системы ПВО в Крым - ”АТЕШ"

Оккупанты в Мариуполе начали активную передислокацию. Россиянам поступило распоряжение заселяться в жилых кварталах для сохранения техники и личного состава. Также оккупанты активно начали перебрасывать из Мариуполя в Крым системы ПВО. Об этом заявили об украинских партизанах из движения "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Как отмечают в "АТЕШ", после успешных ударов в Донецке и Луганске агенты движения вместе с "Мариуполь.Сопротивление" фиксируют активную передислокацию оккупантов. Агент "АТЕШ", из числа военных рф, сообщил, что им поступило распоряжение заселяться в жилых кварталах для сохранения техники и личного состава.

"Также, по имеющейся информации, в Крым были переброшены установки, которые обеспечивают защиту воздушного пространства Мариуполя", - добавляют партизаны.

Напомним

В оккупированном Крыму российские войска выставили старые баржи вдоль Керченского моста. Таким образом они пытаются защитить сооружение от украинских морских драконов.