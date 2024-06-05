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Окупанти в Маріуполі почали передислокацію та перекидають системи ППО до Криму - “АТЕШ”

Окупанти в Маріуполі почали передислокацію та перекидають системи ППО до Криму - “АТЕШ”

Київ • УНН

 • 46964 перегляди

За словами партизанів, російські окупанти в Маріуполі почали передислокуватися в житлові райони і перекидати системи протиповітряної оборони в Крим.

Окупанти в Маріуполі почали активну передислокацію. Росіянам поступило розпорядження заселятися в житлових кварталах для збереження техніки та особового складу. Також окупанти активно почали перекидати з Маріуполя до Криму системи ППО. Про це заявили проукраїнські партизани з руху "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Як зазначають в "АТЕШ", після успішних ударів в Донецьку та Луганську агенти руху разом з "Маріуполь.Спротив" фіксують активну передислокацію окупантів. Агент "АТЕШ", з числа військових рф, повідомив, що їм поступило розпорядження заселятися в житлових кварталах для збереження техніки та особового складу.

"Також, за наявною інформацією, в Крим було перекинуті установки, які забезпечують захист повітряного простору Маріуполя", - додають партизани.

Нагадаємо

В окупованому Криму російські війська виставили старі баржі вздовж Керченського мосту. Таким чином вони намагаються захистити споруду від українських морських дронів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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