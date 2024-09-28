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Оккупанты продолжают давить на Покровском направлении, там происходит треть всех атак рф

Оккупанты продолжают давить на Покровском направлении, там происходит треть всех атак рф

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 14:58  •  3595 просмотра

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Оккупанты совершили 66 атак на разных направлениях, активнее всего на Покровском. Противник применяет авиацию и артиллерию, пытаясь продвинуться вглубь территории Украины.

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, количество вражеских атак возросло до 66. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, основные усилия оккупанты прикладывают на Покровском направлении, где провели треть от всех 66 атак по территории Украины только за сегодня. Кроме того, оккупанты активно действуют на Лиманском, Кураховском и Времовском направлениях.

На Сумщине террористы били управляемыми авиабомбами по районам Кучеровки, Белокопытово, Студенка и Юнаковки, сбросив при этом 20 КАБов. От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей, среди которых Бачевск, Издецкое, Барановка, Покровка, Мирополье, Шалимовка, Порозок, Бояро-Лежачи, Возрожденовское, Тимофеевка, Янжуловка и Михайлово. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив 14 КАБов по Курской области.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции наших подразделений в районе Тихого. Ситуация контролируемая. Также враг ударил двумя авиабомбами по Шиповатому Харьковской области.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Синьковки и Лозовой. Неподалеку Табаевки продолжается бой. На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодня уже сбросил 14 авиационных бомб.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки. С начала суток украинские воины отбили уже восемь атак, четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник штурмовые действия не проводил. Нанес авиаудары пятью КАБами по Северску.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Калиновки, Часового Яра и Курдюмовки. Сейчас продолжается четыре атаки оккупантов.

На Торецком направлении украинские защитники отражают вражеские атаки в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты осуществили уже 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах семи различных населенных пунктов. Более половины из всех боестолкновений произошло возле Селидово и Николаевки.

Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили 20 атак противника на направлении. Другие - продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе

- говорится в сообщении.

На Кураховском направлении захватчики шесть раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Цукурино, Георгиевка и Катериновка. Продолжается боестолкновение вблизи Цукурино.

На Времовском направлении захватчики провели десять атак позиций украинских войск вблизи Угледара, Водяного и Катериновки. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг применяет штурмовую авиацию, бил по районам Каменского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений. Нанес удары управляемыми авиабомбами по Дутчанам, Гавриловке и Саблуковке, неуправляемыми авиаракетами обстрелял Львов.

Напомним

За сутки произошло 180 боевых столкновений, 47 из них на Покровском направлении. Враг нанес 6 ракетных и 74 авиаудара, совершил 5081 обстрел. Силы обороны отбили многочисленные атаки на разных направлениях.

В ГУР подтвердили ликвидацию российского полковника рф, причастного к подготовке операторов "шахедов"28 сентября 2024, 12:37 • 12884 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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