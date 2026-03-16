Оккупанты похищают мужчин для армии РФ в Запорожской области – ЦНС
Киев • УНН
Оккупанты задерживают мужчин на улицах и через угрозы заставляют подписывать контракты с армией РФ. В Бердянске за неделю таким образом рекрутировали по меньшей мере 17 человек.
На оккупированной части Запорожской области враг усилил принудительную мобилизацию путем задержаний на улицах и проверок документов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Отмечается, что в Бердянске мужчин доставляют в "комендатуры", где путем психологического давления и угроз уголовными делами заставляют подписывать контракты с минобороны РФ.
За последнюю неделю таким образом принудительно рекрутировали не менее 17 человек.
Указывается, что подобную практику принуждения к контрактной службе Россия ранее активно применяла на собственной территории. Теперь оккупационные власти постепенно переносят эту схему и на временно оккупированные территории Украины.
На временно оккупированных территориях университеты активно привлекают студентов в армию РФ. В Мариуполе молодежь агитируют заключать годичные контракты на службу.
