Окупанти викрадають чоловіків для армії рф у Запорізькій області - ЦНС

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Окупанти затримують чоловіків на вулицях та через погрози змушують підписувати контракти з армією рф. У Бердянську за тиждень таким чином рекрутували щонайменше 17 осіб.

На окупованій частині Запорізької області ворог посилив примусову мобілізацію через затримання на вулицях і перевірки документів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що у Бердянську чоловіків доставляють до "комендатур", де через психологічний тиск та погрози кримінальними справами змушують підписувати контракти з міноборони рф.

За останній тиждень у такий спосіб примусово рекрутували щонайменше 17 осіб.

Вказується, що подібну практику примусу до контрактної служби росія раніше активно застосовувала на власній території. Тепер окупаційна влада поступово переносить цю схему і на тимчасово окуповані території України.

На тимчасово окупованих територіях університети активно залучають студентів до армії рф. У Маріуполі молодь агітують укладати річні контракти на службу.

Окупанти в Криму готують систему альтернативної служби на 2026 рік - ЦНС15.03.26, 01:06 • 12714 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

