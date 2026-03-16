Окупанти викрадають чоловіків для армії рф у Запорізькій області - ЦНС
Київ • УНН
Окупанти затримують чоловіків на вулицях та через погрози змушують підписувати контракти з армією рф. У Бердянську за тиждень таким чином рекрутували щонайменше 17 осіб.
На окупованій частині Запорізької області ворог посилив примусову мобілізацію через затримання на вулицях і перевірки документів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у Бердянську чоловіків доставляють до "комендатур", де через психологічний тиск та погрози кримінальними справами змушують підписувати контракти з міноборони рф.
За останній тиждень у такий спосіб примусово рекрутували щонайменше 17 осіб.
Вказується, що подібну практику примусу до контрактної служби росія раніше активно застосовувала на власній території. Тепер окупаційна влада поступово переносить цю схему і на тимчасово окуповані території України.
На тимчасово окупованих територіях університети активно залучають студентів до армії рф. У Маріуполі молодь агітують укладати річні контракти на службу.
