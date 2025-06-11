Оккупанты пытаются обойти Торецк с юго-запада, есть продвижение – военный

российские оккупанты пытаются обойти Торецк с юго-запада и определенное продвижение там есть. Об этом знает высшее командование и принимает все меры для того, чтобы не удалось обойти не только Торецк, но и Константиновку в Донецкой области. Об этом сообщил заместитель командира 1 механизированного батальона 42 отдельной механизированной бригады Святослав Лысюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Давление действительно сильное. Уже девять месяцев 1 механизированный батальон 42 отдельной механизированной бригады является основой батальонной тактической группы, которая держит Торецк вместе со смежными подразделениями и частями. В целом оборона Торецка уже длится 11 месяцев, это больше чем оборона Бахмута. Враг думал легко пройти Торецк, ему этого не удалось и сейчас наша батальонная тактическая группа занимает полосу обороны в частном секторе

Он подчеркнул, что в Торецке уже нет уцелевших зданий.

Наши пехотинцы остаются в Торецке. Торецк врагу пройти не удается. Пытаются обойти Торецк с юго-запада и определенное продвижение врага там есть. Об этом знает высшее командование и принимает все меры для того, чтобы не удалось обойти не только Торецк, но и Константиновку, потому что если посмотреть на карту, то образовался большой мешок. С одной стороны Часов Яр, Торецк, а с другой стороны, юго-запада обходят Константиновку. Соответственно враг пытается нарушить нашу логистику, чтобы не позволить нам подвозить БК, но этого врагу пока не удается