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росіяни великими силами, активно йдуть за трасу Покровськ-Костянтинівка - Трегубов

Київ • УНН

 • 962 перегляди

російські війська активно просуваються трасою Покровськ-Костянтинівка, щоб обійти Покровськ та оточити Костянтинівку. Просування рф створить оперативні можливості для ворога, тому важливо не допустити прориву.

росіяни великими силами, активно йдуть за трасу Покровськ-Костянтинівка - Трегубов

російські окупанти великими силами, дуже активно йдуть за трасу  Покровськ-Костянтинівка, яка проходить на схід від Покровська на Донеччині. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.    

Їм дуже кортіло взяти під контроль Покровськ та Покровську агломерацію. В них це не вийшло. Вони впродовж двох років намагалися обійти цю агломерацію із західного боку. В них не вийшло, вони досі намагаються…Тому вони зараз йдуть із східного боку цієї агломерації й дуже великими силами, дуже активно йдуть за трасу Покровськ-Костянтинівка, яка проходить на схід від Покровська

- розповів Трегубов.

Трегубов пояснив, що означатиме  просування рф для Сил оборони. 

Якщо вони сильно просунуться на північ – це можливість знову намагатися обходити Покровськ - Покровську агломерацію, але вже з іншого боку – зі східного боку агломерації, або йти на Костянтинівку й оточувати її із західного боку. Або просуватися на північ далі. В принципі будь-який з цих варіантів є неприємним, якийсь з цих варіантів відкриває для них оперативні можливості, тому нам потрібно не допустити, щоб вони могли здійснити й розвинули такий прорив

- пояснив Трегубов.

Доповнення 

7 червня Трегубов заявляв, що російські війська активно намагаються закріпитися за трасою Покровськ-Костянтинівка, зокрема в районі населеного пункту Попів Яр. Наразі ці напрямки залишаються найгарячішими на Донеччині. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Покровськ
Донецька область
Костянтинівка
Tesla
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