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россияне большими силами, активно идут по трассе Покровск-Константиновка - Трегубов

Киев • УНН

 • 278 просмотра

российские войска активно продвигаются по трассе Покровск-Константиновка, чтобы обойти Покровск и окружить Константиновку. Продвижение рф создаст оперативные возможности для врага, поэтому важно не допустить прорыва.

россияне большими силами, активно идут по трассе Покровск-Константиновка - Трегубов

российские оккупанты большими силами, очень активно идут за трассу Покровск-Константиновка, которая проходит к востоку от Покровска в Донецкой области. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.    

Им очень хотелось взять под контроль Покровск и Покровскую агломерацию. У них это не получилось. Они в течение двух лет пытались обойти эту агломерацию с западной стороны. У них не получилось, они до сих пор пытаются…Поэтому они сейчас идут с восточной стороны этой агломерации и очень большими силами, очень активно идут за трассу Покровск-Константиновка, которая проходит к востоку от Покровска

- рассказал Трегубов.

Трегубов объяснил, что будет означать  продвижение рф для Сил обороны. 

Если они сильно продвинутся на север – это возможность снова пытаться обходить Покровск - Покровскую агломерацию, но уже с другой стороны – с восточной стороны агломерации, или идти на Константиновку и окружать ее с западной стороны. Или продвигаться на север дальше. В принципе любой из этих вариантов неприятен, какой-то из этих вариантов открывает для них оперативные возможности, поэтому нам нужно не допустить, чтобы они могли осуществить и развили такой прорыв

- пояснил Трегубов.

Дополнение 

7 июня Трегубов заявлял, что российские войска активно пытаются закрепиться за трассой Покровск-Константиновка, в частности в районе населенного пункта Попов Яр. Сейчас эти направления остаются самыми горячими в Донецкой области. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Покровск
Донецкая область
Константиновка
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