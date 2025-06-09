россияне большими силами, активно идут по трассе Покровск-Константиновка - Трегубов

российские оккупанты большими силами, очень активно идут за трассу Покровск-Константиновка, которая проходит к востоку от Покровска в Донецкой области. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Им очень хотелось взять под контроль Покровск и Покровскую агломерацию. У них это не получилось. Они в течение двух лет пытались обойти эту агломерацию с западной стороны. У них не получилось, они до сих пор пытаются…Поэтому они сейчас идут с восточной стороны этой агломерации и очень большими силами, очень активно идут за трассу Покровск-Константиновка, которая проходит к востоку от Покровска - рассказал Трегубов.

Трегубов объяснил, что будет означать продвижение рф для Сил обороны.

Если они сильно продвинутся на север – это возможность снова пытаться обходить Покровск - Покровскую агломерацию, но уже с другой стороны – с восточной стороны агломерации, или идти на Константиновку и окружать ее с западной стороны. Или продвигаться на север дальше. В принципе любой из этих вариантов неприятен, какой-то из этих вариантов открывает для них оперативные возможности, поэтому нам нужно не допустить, чтобы они могли осуществить и развили такой прорыв - пояснил Трегубов.

Дополнение

7 июня Трегубов заявлял, что российские войска активно пытаются закрепиться за трассой Покровск-Константиновка, в частности в районе населенного пункта Попов Яр. Сейчас эти направления остаются самыми горячими в Донецкой области.