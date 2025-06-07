росіяни активно намагаються закріпитися за трасою Покровськ-Костянтинівка - ОСУВ “Хортиця”

російські війська активно намагаються закріпитися за трасою Покровськ-Костянтинівка, зокрема в районі населеного пункту Попів Яр. Наразі ці напрямки залишаються найгарячішими на Донеччині. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Там росіяни намагаються активно закріпитися за трасою в районі того ж самого Попового Яру, і активно намагаються проводити там наступальні дії. В принципі зараз це, можливо, найбільш активна зона бойових дій на всьому фронті. Звісно, усі зусилля Сил оборони спрямовані на те, щоб їх там стримати, щоб не дати їм розвинути наступ, і щоб в ідеалі викинути їх звідти на південь