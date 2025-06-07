россияне активно пытаются закрепиться за трассой Покровск-Константиновка - ОСУВ “Хортица”

российские войска активно пытаются закрепиться за трассой Покровск-Константиновка, в частности в районе населенного пункта Попов Яр. Сейчас эти направления остаются самыми горячими в Донецкой области. Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Там россияне пытаются активно закрепиться за трассой в районе того же самого Попового Яра, и активно пытаются проводить там наступательные действия. В принципе сейчас это, возможно, наиболее активная зона боевых действий на всем фронте. Конечно, все усилия Сил обороны направлены на то, чтобы их там сдержать, чтобы не дать им развить наступление, и чтобы в идеале выбросить их оттуда на юг - сказал Трегубов.

Напомним

Начались 1200-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений.