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россияне активно пытаются закрепиться за трассой Покровск-Константиновка - ОСУВ “Хортица”

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Российские войска активно пытаются закрепиться за трассой Покровск-Константиновка, особенно в районе Попового Яра. Это сейчас самая активная зона боевых действий в Донецкой области.

россияне активно пытаются закрепиться за трассой Покровск-Константиновка - ОСУВ “Хортица”

российские войска активно пытаются закрепиться за трассой Покровск-Константиновка, в частности в районе населенного пункта Попов Яр. Сейчас эти направления остаются самыми горячими в Донецкой области. Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Там россияне пытаются активно закрепиться за трассой в районе того же самого Попового Яра, и активно пытаются проводить там наступательные действия. В принципе сейчас это, возможно, наиболее активная зона боевых действий на всем фронте. Конечно, все усилия Сил обороны направлены на то, чтобы их там сдержать, чтобы не дать им развить наступление, и чтобы в идеале выбросить их оттуда на юг 

- сказал Трегубов.

Напомним

Начались 1200-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений.

Павел Башинский

Павел Башинский

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