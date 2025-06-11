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Окупанти намагаються обійти Торецьк із південного заходу, є просування - військовий

Київ • УНН

 • 294 перегляди

російські війська намагаються обійти Торецьк, що тримає оборону вже 11 місяців. Командування вживає заходів, аби не допустити оточення Костянтинівки.

Окупанти намагаються обійти Торецьк із південного заходу, є просування - військовий

російські окупанти намагаються обійти Торецьк  із південного заходу й певне просування там є. Про це знає вище командування й вживає всіх заходів для того, щоб не вдалося обійти не тільки Торецьк, а й Костянтинівку на Донеччині. Про це повідомив заступник командира 1 механізованого батальйону 42 окремої механізованої бригади Святослав Лисюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Тиск справді сильний. Вже дев'ять місяців 1 механізований батальйон 42 окремої механізованої бригади є основою батальйонної тактичної групи, яка тримає Торецьк разом із суміжними підрозділами та частинами. Загалом оборона Торецька вже триває 11 місяців, це більше ніж оборона Бахмута. Ворог думав легко пройти Торецьк, йому цього не вдалося й зараз наша батальйонна тактична група займає смугу оборони у приватному секторі

- розповів Лисюк.

Він наголосив, що в  Торецьку вже немає вцілілих будівель.

Наші піхотинці залишаються в Торецьку. Торецьк ворогу пройти не вдається. Намагаються обійти Торецьк із південного заходу й певне просування ворога там є. Про це знає вище командування й вживає всіх заходів для того, щоб не вдалося обійти не тільки Торецьк, а й Костянтинівку, тому що якщо подивитися на карту, то утворився великий мішок. З одного боку Часів Яр, Торецьк, а з іншого боку, південного заходу обходять Костянтинівку. Відповідно ворог намагається порушити нашу логістику, щоб не дозволити нам підвозити БК, але цього ворогу наразі не вдається

- сказав Лисюк.

Доповнення

9 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що російські окупанти великими силами, дуже активно йдуть за трасу  Покровськ-Костянтинівка, яка проходить на схід від Покровська на Донеччині.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Покровськ
Донецька область
Часів Яр
Україна
Костянтинівка
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