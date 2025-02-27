Ограничения электроэнергии для бизнеса: когда ждать отключений 28 февраля
Киев • УНН
"Укрэнерго" вводит ограничения мощности для промышленности и бизнеса 28 февраля с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00. Отключение бытовых потребителей не планируется, но графики могут меняться.
В пятницу, 28 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Отключение бытовых потребителей не прогнозируется. Об этом сообщила "Укрэнерго", передает УНН.
Детали
Время применения ограничений: 5:00 - 10:00, 16:00 - 22:00.
Причина временного введения - повреждение энергообъектов в результате российских атак ракетами и дронами. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
"Укрэнерго" обращает внимание на то, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Напомним
Из-за потепления в части областей потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Графики для населения не анонсируются, но в Одесской области вынужденные отключения из-за последствий атаки рф, и необходимость в экономном потреблении сохраняется.
Как уменьшить расходы на электроэнергию: в Минэнерго дали советы04.02.25, 15:52 • 34228 просмотров