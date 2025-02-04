Как уменьшить расходы на электроэнергию: в Минэнерго дали советы

Один из способов сократить расходы на электроэнергию - переход на многозонный счетчик. Он может быть двухзонным или трехзонным и позволяет не только учитывать общий объем потребления, но и распределять тариф в зависимости от времени использования электроэнергии. Об этом пишет Минэнерго, передает УНН.



Детали

Отмечается, что двухзонный счетчик разделяет сутки на две тарифные зоны: дневную (с 07:00 до 23:00) со стандартной стоимостью 4,32 грн/кВт⋅ч и ночную (с 23:00 до 07:00), где тариф снижается на 50% и составляет 2,16 грн/кВт⋅ч. Благодаря этому пользователи могут существенно экономить, если перенесут часть потребления электроэнергии на ночное время.

Чтобы установить двухзонный счетчик, сначала нужно подать заявление к поставщику электроэнергии на изменение тарифа. Для этого необходимо иметь паспорт, идентификационный код и договор с поставщиком. Далее нужно оплатить услугу установки и выбрать сертифицированный счетчик из списка рекомендованных. Его можно приобрести непосредственно у поставщика или в другом месте, но в таком случае понадобится дополнительное программирование у оператора системы распределения, - говорится в сообщении.



После этого необходимо согласовать дату установки с поставщиком электроэнергии и вызвать мастера, который демонтирует старый счетчик, установит новый и опломбирует его. Завершающий этап - получение акта о замене, подтверждающего корректность всех выполненных работ.

Для правильного учета потребленной электроэнергии нужно регулярно передавать показания. На дисплее двухзонного счетчика отображаются два значения: Т1 (дневное потребление) и Т2 (ночное потребление). Эти данные следует вносить в личный кабинет поставщика электроэнергии в соответствующие поля, чтобы избежать расхождений в расчетах.

Напомним,

4 февраля в Укрэнерго сообщили о вынужденных отключениях электроэнергии в восьми областях из-за повреждений от вражеских атак.

