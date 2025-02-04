Аварійні відключення світла застосовують у 8 областях, споживання зростає - Укренерго
Київ • УНН
В Укренерго повідомили про вимушені відключення електроенергії у восьми областях через пошкодження від ворожих атак. Споживання електроенергії зростає через зниження температури, тому закликають обмежити використання потужної техніки.
У 8 областях вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії, тим часом споживання демонструє тенденцію до зростання, тож слід обмежити користування потужною технікою з 7:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, сьогодні у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково) і Черкаській (частково) областях були застосовані аварійні відключення
Споживання електроенергії, як зазначається, демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 4 лютого, станом на 7:30, його рівень був на 2,8% вищим, ніж попереднього дня - у понеділок.
Добовий максимум споживання 3 лютого був зафіксований вранці - на 2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня, 31 січня. "Причина – зниження температури повітря на всій території України", - ідеться у повідомленні.
Як зауважується, зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Будь ласка, споживайте сьогодні електроенергію дуже ощадливо у період з 7:00 до 22:00. За можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно", - закликали в Укренерго.
І наголосили, що "ситуація в енергосистемі може змінюватись".
Екстрені відключення світла знову повернулись до кількох областей України04.02.25, 08:16 • 25845 переглядiв