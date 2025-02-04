Екстрені відключення світла знову повернулись до кількох областей України

В Україні у низці областей у вівторок вранці знову ввели екстрені відключення електроенергії, пише УНН з посиланням на дані обленерго та енергокомпаній по областях.

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"Дніпропетровщина, Донеччина: екстрені відключення. За командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", - повідомили в ДТЕК у соцмережах.

"На території Сумщини введені графіки аварійних відключень! За вказівкою НЕК "Укренерго", сьогодні з 07:38 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги. Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються", - вказали у Сумиобленерго.

"04.02.2025 з 07 год. 42 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ). (...) У разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено", - зазначили у Кіровоградобленерго.

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