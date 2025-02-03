9 областей зіткнулися з аварійними відключеннями світла: що відбувається в енергосистемі
Київ • УНН
В Україні через ворожі обстріли застосовано аварійні відключення електроенергії у 9 областях. Через похолодання споживання електрики зросло на 3,3%, Укренерго закликає економити з 7:00 до 22:00.
Внаслідок ворожих обстрілів у 9 областях застосовано аварійні відключення електроенергії. Споживання електрики зросло через похолодання. Варто не вмикати потужну техніку одночасно з 7:00 до 22:00. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.
Внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі – вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення
І закликали не вмикати кілька електроприладів одночасно, коли світло вмикається після тимчасового знеструмлення.
"Сьогодні, 3 лютого, станом на 8:30, рівень споживання електроенергії був на 3,3% вищим, ніж попереднього робочого дня – п’ятницю, 31 січня. Причина – зниження температури повітря у більшості регіонів", - зазначили у НЕК.
Добовий максимум споживання 2 лютого був увечері - на 1,2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі, 26 січня.
У компанії нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Сьогодні з 7:00 до 22:00 є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами", - зазначили в Укренерго.
"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - наголосили у компанії.
Екстрені відключення світла ввели у низці областей: що відомо03.02.25, 09:05 • 27496 переглядiв