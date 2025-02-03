Екстрені відключення світла ввели у низці областей: що відомо

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У Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях введено графіки аварійних відключень електроенергії. За розпорядженням "Укренерго" відключення розпочалися 3 лютого з 8:30 через перевантаження в мережі.

У низці областей повідомили про аварійні відключення електроенергії, пише УНН з посиланням на дані обленерго.

Кіровоградщина

"03.02.2025 з 08 год. 30 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - повідомляє Кіровоградобленерго.

Дніпропетровщина

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.  Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - зазначили у ДТЕК Дніпровські електромережі.

Полтавщина

"В області застосовано ГАВ! Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 лютого о 08:25 отримана команда на ведення 1-2 черги ГАВ", - повідомили у Полтаваобленерго.

Сумщина

"На території Сумщини введені графіки аварійних відключень! За вказівкою НЕК "Укренерго", із 08:30 3 лютого ГАВ у Сумській області діють для 1 та 2 черг. Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються. Причина застосування графіків аварійних відключень - перевантаження в мережі", - вказали в Сумиобленерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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