Экстренные отключения света ввели в ряде областей: что известно
Киев • УНН
В Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях введены графики аварийных отключений электроэнергии. По распоряжению «Укрэнерго» отключения начались 3 февраля с 8:30 из-за перегрузки в сети.
В ряде областей сообщили об аварийных отключениях электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго.
Кировоградщина
"03.02.2025 с 08 час. 30 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", - сообщает Кировоградоблэнерго.
Днепропетровщина
"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - отметили в ДТЭК Днепровские электросети.
Полтавщина
"В области применен ГАВ! Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 февраля в 08:25 получена команда на ведение 1-2 очереди ГАВ", - сообщили в Полтаваоблэнерго.
Сумщина
"На территории Сумщины введены графики аварийных отключений! По указанию НЭК "Укрэнерго", с 08:30 3 февраля ГАВ в Сумской области действуют для 1 и 2 очередей. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых. Графики почасовых отключений не применяются. Причина применения графиков аварийных отключений - перегрузки в сети", - указали в Сумыоблэнерго.