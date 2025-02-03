Экстренные отключения света ввели в ряде областей: что известно

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США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
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США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях введены графики аварийных отключений электроэнергии. По распоряжению «Укрэнерго» отключения начались 3 февраля с 8:30 из-за перегрузки в сети.

В ряде областей сообщили об аварийных отключениях электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго.

Кировоградщина

"03.02.2025 с 08 час. 30 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", - сообщает Кировоградоблэнерго.

Днепропетровщина

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - отметили в ДТЭК Днепровские электросети.

Полтавщина

"В области применен ГАВ! Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 февраля в 08:25 получена команда на ведение 1-2 очереди ГАВ", - сообщили в Полтаваоблэнерго.

Сумщина

"На территории Сумщины введены графики аварийных отключений! По указанию НЭК "Укрэнерго", с 08:30 3 февраля ГАВ в Сумской области действуют для 1 и 2 очередей. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых. Графики почасовых отключений не применяются. Причина применения графиков аварийных отключений - перегрузки в сети", - указали в Сумыоблэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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