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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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9 областей столкнулись с аварийными отключениями света: что происходит в энергосистеме

Киев  •  УНН

 • 10782 просмотра

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В Украине из-за вражеских обстрелов применены аварийные отключения электроэнергии в 9 областях. Из-за похолодания потребление электричества выросло на 3,3%, Укрэнерго призывает экономить с 7:00 до 22:00.

Вследствие вражеских обстрелов в 9 областях применены аварийные отключения электроэнергии. Потребление электричества возросло из-за похолодания. Стоит не включать мощную технику одновременно с 7:00 до 22:00. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.

Вследствие ракетно-дронных обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи - утром в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения

- сообщили в компании.

И призвали не включать несколько электроприборов одновременно, когда свет включается после временного обесточивания.

«Сегодня, 3 февраля, по состоянию на 8:30, уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день - пятницу, 31 января. Причина - снижение температуры воздуха в большинстве регионов», - отметили в НЭК.

Суточный максимум потребления 2 февраля был вечером - на 1,2% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья, 26 января.

В компании напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

«Сегодня с 7:00 до 22:00 есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности - не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами», - отметили в Укрэнерго.

«Ситуация в энергосистеме может меняться», - отметили в компании.

Экстренные отключения света ввели в ряде областей: что известно03.02.25, 09:05 • 12962 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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