9 областей столкнулись с аварийными отключениями света: что происходит в энергосистеме

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Ученые назвали настоящих авторов текстов Библии: что показали новые исследования 2 февраля, 23:47 • 102973 просмотра

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