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Экстренные отключения света снова вернулись в несколько областей Украины

Экстренные отключения света снова вернулись в несколько областей Украины

Киев  •  УНН

 • 3716 просмотра

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Во вторник утром в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Кировоградской областях введены экстренные отключения электроэнергии. Отключения происходят по команде Укрэнерго согласно графиков аварийных отключений.

В Украине в ряде областей во вторник утром снова ввели экстренные отключения электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго и энергокомпаний по областям.

Детали

«Днепропетровщина, Донетчина: экстренные отключения. По команде Укрэнерго в Днепропетровские и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения», - сообщили в ДТЭК в соцсетях.

«На территории Сумщины введены графики аварийных отключений! По указанию НЭК «Укрэнерго», сегодня с 07:38 ГАВ в Сумской области действуют для 1 очереди. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых. Графики почасовых отключений не применяются», - указали в Сумыоблэнерго.

«04.02.2025 с 07 час. 42 мин. по распоряжению НЭК «Укрэнерго» по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО). (...) В случае одновременного введения в действие ГАО и ГПВ время отключения по вашему графику может быть увеличено», - отметили в Кировоградоблэнерго.

9 областей столкнулись с аварийными отключениями света: что происходит в энергосистеме03.02.25, 10:15 • 47364 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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