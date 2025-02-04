Экстренные отключения света снова вернулись в несколько областей Украины
Киев • УНН
Во вторник утром в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Кировоградской областях введены экстренные отключения электроэнергии. Отключения происходят по команде Укрэнерго согласно графиков аварийных отключений.
В Украине в ряде областей во вторник утром снова ввели экстренные отключения электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные облэнерго и энергокомпаний по областям.
Детали
«Днепропетровщина, Донетчина: экстренные отключения. По команде Укрэнерго в Днепропетровские и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения», - сообщили в ДТЭК в соцсетях.
«На территории Сумщины введены графики аварийных отключений! По указанию НЭК «Укрэнерго», сегодня с 07:38 ГАВ в Сумской области действуют для 1 очереди. Очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых. Графики почасовых отключений не применяются», - указали в Сумыоблэнерго.
«04.02.2025 с 07 час. 42 мин. по распоряжению НЭК «Укрэнерго» по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО). (...) В случае одновременного введения в действие ГАО и ГПВ время отключения по вашему графику может быть увеличено», - отметили в Кировоградоблэнерго.
9 областей столкнулись с аварийными отключениями света: что происходит в энергосистеме03.02.25, 10:15 • 47364 просмотра