Аварийные отключения света применяют в 8 областях, потребление растет - Укрэнерго

В 8 областях вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии, тем временем потребление демонстрирует тенденцию к росту, поэтому следует ограничить пользование мощной техникой с 7:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Вследствие повреждений, нанесенных вражескими ракетно-дроновыми атаками объектам генерации и передачи электроэнергии, сегодня в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично) и Черкасской (частично) областях были применены аварийные отключения - сообщили в Укрэнерго.

Потребление электроэнергии, как отмечается, демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 4 февраля, по состоянию на 7:30, его уровень был на 2,8% выше, чем в предыдущий день - в понедельник.

Суточный максимум потребления 3 февраля был зафиксирован утром - на 2% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня, 31 января. "Причина - снижение температуры воздуха на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Пожалуйста, потребляйте сегодня электроэнергию очень экономно в период с 7:00 до 22:00. По возможности - не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами и не включайте несколько таких устройств одновременно", - призвали в Укрэнерго.

И отметили, что "ситуация в энергосистеме может меняться".

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