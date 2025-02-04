Як зменшити витрати на електроенергію: у Міненерго дали поради

Один зі способів скоротити витрати на електроенергію – перехід на багатозонний лічильник. Він може бути двозонним або тризонним і дозволяє не лише враховувати загальний обсяг споживання, а й розподіляти тариф залежно від часу використання електроенергії. Про це пише Міненерго, передає УНН.



Деталі

Зазначається, що двозонний лічильник поділяє добу на дві тарифні зони: денну (з 07:00 до 23:00) із стандартною вартістю 4,32 грн/кВт⋅год та нічну (з 23:00 до 07:00), де тариф знижується на 50% і становить 2,16 грн/кВт⋅год. Завдяки цьому користувачі можуть суттєво заощаджувати, якщо перенесуть частину споживання електроенергії на нічний час.

Щоб встановити двозонний лічильник, спочатку потрібно подати заяву до постачальника електроенергії на зміну тарифу. Для цього необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та договір із постачальником. Далі потрібно оплатити послугу встановлення та обрати сертифікований лічильник зі списку рекомендованих. Його можна придбати безпосередньо у постачальника або в іншому місці, але в такому разі знадобиться додаткове програмування в оператора системи розподілу, - йдеться у повідомленні.



Після цього необхідно узгодити дату встановлення з постачальником електроенергії та викликати майстра, який демонтує старий лічильник, встановить новий та опломбує його. Завершальний етап – отримання акта про заміну, що підтверджує коректність усіх виконаних робіт.

Для правильного обліку спожитої електроенергії потрібно регулярно передавати показання. На дисплеї двозонного лічильника відображаються два значення: Т1 (денне споживання) та Т2 (нічне споживання). Ці дані слід вносити в особистий кабінет постачальника електроенергії у відповідні поля, щоб уникнути розбіжностей у розрахунках.

Нагадаємо

4 лютого в Укренерго повідомили про вимушені відключення електроенергії у восьми областях через пошкодження від ворожих атак.

