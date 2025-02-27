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Обмеження електроенергії для бізнесу: коли чекати відключень 28 лютого

Обмеження електроенергії для бізнесу: коли чекати відключень 28 лютого

Київ  •  УНН

 • 16979 перегляди

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"Укренерго" запроваджує обмеження потужності для промисловості та бізнесу 28 лютого з 5:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів не планується, але графіки можуть змінюватися.

У п’ятницю, 28 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Відключення побутових споживачів не прогнозується. Про це повідомила "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Час застосування обмежень: 5:00 - 10:00, 16:00 - 22:00.

Причина тимчасового запровадження - пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських атак ракетами та дронами. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Укренерго" звертає увагу на те, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Нагадаємо

Через потепління в частині областей споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Графіки для населення не анонсуються, але на Одещині вимушені відключення через наслідки атаки рф, й необхідність в ощадливому споживанні зберігається.

Як зменшити витрати на електроенергію: у Міненерго дали поради04.02.25, 15:52 • 34238 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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