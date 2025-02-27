Обмеження електроенергії для бізнесу: коли чекати відключень 28 лютого
Київ • УНН
"Укренерго" запроваджує обмеження потужності для промисловості та бізнесу 28 лютого з 5:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів не планується, але графіки можуть змінюватися.
У п’ятницю, 28 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Відключення побутових споживачів не прогнозується. Про це повідомила "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Час застосування обмежень: 5:00 - 10:00, 16:00 - 22:00.
Причина тимчасового запровадження - пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських атак ракетами та дронами. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
"Укренерго" звертає увагу на те, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Нагадаємо
Через потепління в частині областей споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Графіки для населення не анонсуються, але на Одещині вимушені відключення через наслідки атаки рф, й необхідність в ощадливому споживанні зберігається.
Як зменшити витрати на електроенергію: у Міненерго дали поради04.02.25, 15:52 • 34238 переглядiв