Споживання електрики знижується, але на Одещині вимушені відключення - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні сьогодні демонструє тенденцію до зниження через потепління в частині областей, графіки для населення не анонсуються, але на Одещині вимушені відключення через наслідки атаки рф, необхідність в ощадливому споживанні зберігається, повідомили у НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

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"Через наслідки попередніх дронових атак на енергооб’єкти в Одеській області – оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлюють знеструмлення частини споживачів – як промислових, так і побутових", - вказано у повідомленні.

Ремонтні роботи у регіоні, як зазначається, тривають.

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 25 лютого, станом на 9:30, його рівень був на 4,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина таких змін – суттєве потепління у частині регіонів України", - вказали в Укренерго.

Вчора, 24 лютого, добовий максимум споживання, як повідомляється, був увечері - на 1,5% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Як повідомляли в Укренерго, 25 лютого відключення побутових споживачів наразі не прогнозується, при цьому будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 05:00 по 08:00 та з 15:00 по 24:00.

Укренерго анонсує обмеження потужності для бізнесу: коли та чому

Необхідність в ощадливому споживанні зберігається. Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно у період з 15:00 до 24:00