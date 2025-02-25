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Потребление электричества снижается, но в Одесской области вынужденные отключения - Укрэнерго

Потребление электричества снижается, но в Одесской области вынужденные отключения - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 8123 просмотра

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Из-за потепления потребление электроэнергии в Украине снизилось на 4,1% по сравнению с предыдущим днем. В Одесской области применяют вынужденные отключения из-за последствий атаки рф на энергообъекты.

Потребление электроэнергии в Украине сегодня демонстрирует тенденцию к снижению из-за потепления в части областей, графики для населения не анонсируются, но в Одесской области вынужденные отключения из-за последствий атаки рф, необходимость в экономном потреблении сохраняется, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Детали

"Из-за последствий предыдущих дроновых атак на энергообъекты в Одесской области - оператор системы распределения (облэнерго) вынужденно применяет сетевые ограничения, которые приводят к обесточиванию части потребителей - как промышленных, так и бытовых", - указано в сообщении.

Ремонтные работы в регионе, как отмечается, продолжаются. 

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 25 февраля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 4,1% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в понедельник. Причина таких изменений - существенное потепление в части регионов Украины", - указали в Укрэнерго.

Вчера, 24 февраля, суточный максимум потребления, как сообщается, был вечером - на 1,5% ниже, чем максимум предыдущего рабочего дня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Как сообщали в Укрэнерго, 25 февраля отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется, при этом будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса с 05:00 по 08:00 и с 15:00 по 24:00.

Укрэнерго анонсирует ограничения мощности для бизнеса: когда и почему24.02.25, 18:13 • 39580 просмотров

Необходимость в экономном потреблении сохраняется. Пожалуйста, не включайте сегодня несколько мощных электроприборов одновременно в период с 15:00 до 24:00

- отметили в Укрэнерго.

И указали, что ситуация в энергосистеме может меняться.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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