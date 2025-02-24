Укрэнерго анонсирует ограничения мощности для бизнеса: когда и почему

В Украине завтра для бизнеса и промышленности введут меры ограничения мощности, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

По данным компании, время применения ограничений:

- 05:00 - 08:00

- 15:00 - 24:00

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется, добавили в Укрэнерго.

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование - резюмировали в компании.

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