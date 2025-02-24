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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укрэнерго анонсирует ограничения мощности для бизнеса: когда и почему

Укрэнерго анонсирует ограничения мощности для бизнеса: когда и почему

Киев  •  УНН

 • 10288 просмотра

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В Украине завтра введут ограничения мощности для бизнеса и промышленности с 5:00 до 8:00 и с 15:00 до 24:00. Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских атак.

В Украине завтра для бизнеса и промышленности введут меры ограничения мощности, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

По данным компании, время применения ограничений:

- 05:00 - 08:00

- 15:00 - 24:00

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется, добавили в Укрэнерго.

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование 

- резюмировали в компании.

Исключительно обстрелы приводят к необходимости временного ограничения подачи электроэнергии - Минэнерго17.02.25, 13:27 • 21260 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
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