Укрэнерго анонсирует ограничения мощности для бизнеса: когда и почему
Киев • УНН
В Украине завтра введут ограничения мощности для бизнеса и промышленности с 5:00 до 8:00 и с 15:00 до 24:00. Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских атак.
В Украине завтра для бизнеса и промышленности введут меры ограничения мощности, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
По данным компании, время применения ограничений:
- 05:00 - 08:00
- 15:00 - 24:00
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется, добавили в Укрэнерго.
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование
Исключительно обстрелы приводят к необходимости временного ограничения подачи электроэнергии - Минэнерго17.02.25, 13:27 • 21260 просмотров